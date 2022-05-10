В «Локомотиве» рассказали о возможном слиянии «Казанки» и молодёжной команды

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В московском «Локомотиве» прокомментировали слухи о том, что было принято решение о закрытии фарм-клуба железнодорожников — «Казанки».
В «Локомотиве» рассказали о возможном слиянии «Казанки» и молодёжной команды
  • РИА Новости

«В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов», — цитирует пресс-службу красно-зелёных «Чемпионат».

Отмечается, что реформы должны быть направлены, прежде всего, на повышение конкурентоспособности молодых футболистов, а также на их подготовку к игре на высоком уровне.

«Объединение игроков «Казанки» и молодёжной команды — один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика, сообщим», — добавили в клубе.

На данный момент «Казанка» выступает в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы. Она занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.

Ранее голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что команда сможет выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

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