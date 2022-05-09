Гилерме надеется, что «Локомотив» сможет выиграть РПЛ сезона-2022/23

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил шансы железнодорожников завоевать золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Локомотив» может стать чемпионом в следующем сезоне? Конечно, мы надеемся выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Всё возможно», — цитирует Гилерме «РБ Спорт».

Железнодорожники в матче 28-го тура чемпионата России нанесли поражение казанскому «Рубину» (1:0). «Локомотив» (44 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре столичный клуб на своём поле примет московское «Динамо» (14 мая).

Ранее Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.