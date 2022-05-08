Антон Миранчук уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук выразил мнение, что в следующем сезоне команда сможет навязать борьбу санкт-петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Антон Миранчук уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать. Конкуренция нужна, согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, он делает всё от него зависящее и надеется, что команда будет готова к следующему сезону.

«Я очень скучал по футболу. Рад вернуться. Надеюсь передать своим партнёром чувство, что мы можем составить конкуренцию», — добавил игрок.

«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Рубином».

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