Антон Миранчук уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне
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«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать. Конкуренция нужна, согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».
По словам футболиста, он делает всё от него зависящее и надеется, что команда будет готова к следующему сезону.
«Я очень скучал по футболу. Рад вернуться. Надеюсь передать своим партнёром чувство, что мы можем составить конкуренцию», — добавил игрок.
«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Рубином».