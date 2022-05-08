Тренер «Локомотива» Хапов прокомментировал победу над «Рубином»

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался о победе над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. После двух тяжёлых поражений мы должны были реабилитироваться. Получилось два разных тайма», — цитирует Хапова «Чемпионат».

Он отметил, что первая половина вышла тяжёлой, но во второй команда действовала совсем по-другому.

«Хотелось бы отметить выход Миранчука и Бека-Бека: они добавили скорости, качества передач. Второй тайм провели качественно», — добавил специалист.

«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не намерен впадать в депрессию из-за результатов.