Тренер «Локомотива» Хапов прокомментировал победу над «Рубином»
- РИА Новости
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«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. После двух тяжёлых поражений мы должны были реабилитироваться. Получилось два разных тайма», — цитирует Хапова «Чемпионат».
Он отметил, что первая половина вышла тяжёлой, но во второй команда действовала совсем по-другому.
«Хотелось бы отметить выход Миранчука и Бека-Бека: они добавили скорости, качества передач. Второй тайм провели качественно», — добавил специалист.
«Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не намерен впадать в депрессию из-за результатов.