Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о своём психологическом состоянии после поражения от московского «Локомотива» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Ну если я ещё сейчас впаду в депрессию, тогда вообще не будет никакого смысла проводить концовку. Но мы будем бороться до конца, мы это и делаем. В сложившихся обстоятельствах выжимаем максимум», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Рубин» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1 и находится на 13-м месте в зоне стыковых матчей с 29 очками.

Ранее Слуцкий заявил, что в матче с «Локомотивом» более справедливым был бы другой результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить