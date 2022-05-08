Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о своём психологическом состоянии после поражения от московского «Локомотива» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ну если я ещё сейчас впаду в депрессию, тогда вообще не будет никакого смысла проводить концовку. Но мы будем бороться до конца, мы это и делаем. В сложившихся обстоятельствах выжимаем максимум», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Рубин» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1 и находится на 13-м месте в зоне стыковых матчей с 29 очками.

Ранее Слуцкий заявил, что в матче с «Локомотивом» более справедливым был бы другой результат.