Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина»
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«Ну если я ещё сейчас впаду в депрессию, тогда вообще не будет никакого смысла проводить концовку. Но мы будем бороться до конца, мы это и делаем. В сложившихся обстоятельствах выжимаем максимум», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
«Рубин» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1 и находится на 13-м месте в зоне стыковых матчей с 29 очками.
Ранее Слуцкий заявил, что в матче с «Локомотивом» более справедливым был бы другой результат.