Слуцкий: в матче с «Локомотивом» более справедливым был бы другой результат

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после поражения от московского «Локомотива» в 28-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Понятно, что отрицательные эмоции, потому что пропускаем в концовке с пенальти. Считаю, что более справедливым был бы чуть другой результат. Очень обидно, нам очень нужны очки», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в игре его команды нет стабильности, так как в обойме находятся максимум 11 футболистов, из-за чего «Рубину» тяжело, когда кто-то получает травму.

«Представьте, что у вас костюм с заплаткой, с ней он нормально функционирует, без неё не очень. Для того чтобы играть стабильно, нужно иметь психологический запас прочности. Когда мы готовимся к игре, мы больше лечим футболистов в течение недельного цикла. Но сегодня ребята молодцы, могу только поблагодарить за сегодняшнюю игру», — добавил специалист.

Железнодорожники набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (29) — на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Антона Миранчука с пенальти принёс «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛ.