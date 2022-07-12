Без центральных защитников и плеймейкера: как «Динамо» рискует превратиться из претендента на золото в середняка РПЛ

В преддверии старта нового сезона Российской премьер-лиги «Динамо» находится в сложном положении. Бронзовые призёры минувшего чемпионата лишились четырёх центральных защитников, отпустили Николая Комличенко и Клинтона Н’Жье, а также не удержали лучшего ассистента команды в сезоне-2021/22 — Себастьяна Шиманьски. При этом на их место пока не приобрели ни одного новичка, а усилением стали лишь вернувшиеся из аренды футболисты.

Концовка прошлого сезона получилась для «Динамо» крайне разочаровывающей. За несколько недель подопечные Сандро Шварца потеряли шансы на золотые медали, а затем упустили и серебряные, разгромно уступив «Сочи» в заключительном, 30-м туре РПЛ. Довершило картину поражение от «Спартака» в финале Кубка России. Причём в этом случае также не обошлось без драмы. С 2015 года Даниил Фомин исполнил 23 пенальти и каждый раз был точен, но в решающий момент матча в «Лужниках» пробил «по воробьям». И хотя все ключевые встречи были проиграны, потенциал бело-голубых позволял рассчитывать на прогресс в новом соревновательном году.

Однако за несколько дней до старта чемпионата-2022/23 перспективы «Динамо» скорее вызывают тревогу, а статус претендента на титул кажется утерянным. Команда лишилась главного тренера, привившего ей привлекательный атакующий стиль, а также раскрывшего Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Помимо этого, «Динамо» осталось практически без центра обороны, не удержало звёздного плеймейкера и реактивного вингера, а взамен не приобрело никого. Усилением стали лишь вернувшиеся из аренды Лука Гагнидзе и Владислав Карапузов, а также Владислав Галкин, выступавший за чемпиона Высшей лиги Латвии — РФШ. Правда, там он не был основным и провёл на поле суммарно 274 минуты, включая тайм за дубль.

Если довериться цифрам и обратить внимание на стоимость составов клубов РПЛ, то опасения могут показаться беспочвенными. Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте по этому показателю, а сейчас занимает вторую строчку, уступая лишь «Зениту», — и это несмотря на серьёзные кадровые потери. Но в этом случае данные портала Transfermarkt лишь вводят в заблуждение: пусть бело-голубые и обладают рядом звёздных футболистов и огромным атакующим потенциалом, но представляются крайне несбалансированной командой. Виной тому отъезд сразу четырёх центральных защитников. А ведь именно дефицит исполнителей на этой позиции во многом стал причиной провала коллектива на весеннем отрезке.

В первой части сезона «Динамо» могло похвастаться одной из самых надёжных защитных линий в стране. Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец образовали мощную связку в центре, а Диего Лаксальт и Гильермо Варела — по краям. До ухода на зимний перерыв команда занимала второе место по показателю ожидаемых пропущенных голов xGA (17,96) и делила шестое — по реальным (20). Но после начала спецоперации на Украине партнёр парагвайца отказался от выступления за москвичей. Подменять его были вынуждены заметно стагнировавший Роман Евгеньев и необстрелянный Саба Сазонов. Всё это обернулось катастрофой. По созданным моментам у своих ворот бело-голубые откатились на десятую строчку (13,21) и уступили не только «Зениту», «Сочи», ЦСКА и «Спартаку», но даже «Ахмату» и вылетевшей из РПЛ «Уфе». Да ещё и Антон Шунин с Игорем Лещуком перестали выручать. В общей сложности на весенней стадии ворота бело-голубых поразили 21 раз. Чаще доставать мяч из сетки приходилось лишь вратарям «Арсенала» и «Рубина».

Казалось бы, уже это — повод для проведения масштабной трансферной кампании по привлечению защитников. Ведь ещё в конце мая стало понятно, что бронзовый призёр Премьер-лиги вряд ли сможет рассчитывать на Ордеца, следовательно, рискует оказаться в такой же тяжёлой ситуации. Но сейчас положение дел и вовсе обескураживает. Помимо отправившегося в немецкий «Бохум» украинца, «Динамо» лишилось ещё трёх его коллег. Но если Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с клубом, то Евгеньев и Заурбек Плиев ушли в качестве свободных агентов — с ними не были подписаны новые соглашения.

С одной стороны, обоих сложно назвать защитниками, способными решать серьёзные задачи. Они доказали это ещё по ходу прошлого первенства, а недостаток заинтересованности в их кандидатурах со стороны топ-клубов лишь подтверждает эту гипотезу. Если верить слухам, Евгеньев близок к приходу в «Крылья Советов», по Плиеву конкретики нет. Но одно дело — расстаться с ними при наличии более сильных конкурентов, и другое — когда их нет. Сейчас в обойме лишь 20-летние Сазонов и Александр Кутицкий. Вчерашние дублёры Руслан Шагиахметов, Денис Осокин и Святослав Цесь — не в счёт.

При этом «Динамо» не торопится усиливать проблемную позицию. Пока сообщалось об интересе к парагвайцу Роберто Фернандесу, защищающему цвета местного «Гуарани». Но сложно расценивать его как возможную замену тому же Бальбуэне. Ведь тот приезжал в Москву сложившимся футболистом с опытом игры в АПЛ, а его 22-летний соотечественник до сих пор не сумел привлечь внимание европейских скаутов. Да и его статус игрока молодёжной сборной страны сильно преувеличен. Ранее он призывался в неё только на квалификационные матчи к Олимпийским играм в Токио, но две встречи отсидел на скамейке, а в третьей провёл всего 49 минут.

По сути, дыра в центре обороны сама по себе более чем серьёзный повод поставить крест на перспективах «Динамо» в борьбе не только за золото, но и за медали РПЛ. Однако на этом список потерь коллектива не заканчивается. Но если уход Клинтона Н’Жье и Николая Комличенко вряд ли станет ударом (в атаке и так переизбыток), то отсутствие Себастьяна Шиманьски способно создать серьёзные проблемы в средней линии. На протяжении двух последних сезонов поляк был одним из главных креативщиков бело-голубых, а в прошлом году занял второе место по числу результативных передач во всей лиге (восемь). Чаще него партнёрам ассистировал лишь Антон Зиньковский, в межсезонье сменивший «Крылья Советов» на «Спартак».

Как и Бальбуэна, Шиманьски воспользовался правом приостановить действие соглашения с «Динамо» и оставил клуб без важного организатора атак. И пусть впоследствии он может вернуться в столицу, в ближайшее время команде придётся играть без него. Теоретически заменить его вполне возможно: позицию способен закрыть вернувшийся из аренды Гагнидзе, а часть функций взять тот же Захарян. Но насколько равноценно и гармонично это будет — покажет время.

Что до приобретений в среднюю линию, то всё находится на уровне слухов. Авторитетный портал Goal сообщал об интересе к левому защитнику Рубенсу из «Атлетико Минейро», но спустя неделю конкретики не появилось. И есть опасения, что договориться будет очень сложно. В контракте латераля с клубом прописана сумма отступных в размере €50 млн, в то время как москвичи готовы заплатить не более €6 млн. Ранее была опровергнута информация о переговорах с Денисом Черышевым, и ничего не ясно относительно трансфера Дмитрия Баринова. По словам полузащитника, его будущее должно было проясниться на прошлой неделе, но никаких официальных заявлений не было.

Безусловно, покупка Баринова не решила бы всех проблем «Динамо», но могла стать очень важной. В этом случае клуб мог бы не волноваться из-за возможного отъезда Николы Моро. Вместе с Фоминым он мог организовать мощный кулак в центре поля и частично снять нагрузку с малоопытных защитников. И это не говоря о его способности при необходимости сыграть в центре обороны. Такой опыт у него был в сборной России, правда, там он действовал в тройке.

Но пока состояние «Динамо» можно оценивать как критическое. И это частично подтвердил товарищеский матч с «Локомотивом», в котором бело-голубые хоть и отличились трижды, но довольствовались лишь ничьей. При этом необходимо учитывать, как легко железнодорожники взламывали оборону противника, забив три безответных мяча к 63-й минуте. После этого они сбавили обороты и занялись просмотром резерва.

Впрочем, время у «Динамо» всё-таки есть. В первых четырёх турах москвичи не сыграют ни с одним соперником топ-класса, следовательно, у них будет время как на раскачку, так и на встраивание потенциальных новичков в систему. Но ещё большее промедление грозит тем, что к играм с «Краснодаром» и «Спартаком» они подойдут без слаженной обороны и альтернативных вариантов в средней линии. А это вполне может стоить им важнейших очков, которые могут стать решающими в борьбе за медали.