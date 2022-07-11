Йоканович сказал, кто будет капитаном «Динамо» в новом сезоне

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал капитана команды на предстоящий сезон.

«Да, Фомин будет капитаном команды в новом сезоне», — заявил Йоканович.

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Зимой СМИ сообщали, что Фоминым интересуются в английском клубе «Кристал Пэлас».

Ранее агент Фомина заявил, что тема с переходом в АПЛ закрыта на несколько лет.