«Бохум» объявил о переходе защитника «Динамо» Ордеца
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Ордец в сезоне-2021/22 провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Последний официальный матч в составе «Динамо» Ордец провёл с «Зенитом» в декабре 2021 года.
С февраля вместо украинского защитника играл Роман Евгеньев. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил своё соглашение.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны.