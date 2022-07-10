«Бохум» объявил о переходе защитника «Динамо» Ордеца

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Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец продолжит карьеру в немецком «Бохуме».
«Бохум» объявил о переходе защитника «Динамо» Ордеца
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ордец в сезоне-2021/22 провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Последний официальный матч в составе «Динамо» Ордец провёл с «Зенитом» в декабре 2021 года.

С февраля вместо украинского защитника играл Роман Евгеньев. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил своё соглашение.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны.

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