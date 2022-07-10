«Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны
- Gettyimages.ru
Футболист приостановил действие контракта по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба команды.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Бальбуэна попал в сферу интересов двух бразильских клубов.