«Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны

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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановил контракт со столичным клубом, воспользовавшись решением Международной федерации футбола (ФИФА).
«Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны
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Футболист приостановил действие контракта по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба команды.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна попал в сферу интересов двух бразильских клубов.

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