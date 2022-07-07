Источник: защитником «Динамо» Бальбуэна интересуются два бразильских клуба

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в сферу интересов двух бразильских клубов.

По информации журналиста Сесара Луис Мерло, футболистом интересуются «Фламенго» и «Коринтианс». Отмечается, что обе команды ознакомились с требованиями игрока, они готовы подписать Бальбуэна.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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