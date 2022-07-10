Голы Смолова и Тюкавина помогли «Динамо» сыграть вничью с «Локомотивом»

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Московское «Динамо» и «Локомотив» не смогли определить победителя в товарищеском матче.
Голы Смолова и Тюкавина помогли «Динамо» сыграть вничью с «Локомотивом»
  • РИА Новости

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:0.

У железнодорожников мячи забили Лукас Фассон (17-я минута), Антон Миранчук (57-я) и Вильсон Изидор (63-я). В составе бело-голубых отличились Вячеслав Грулёв (69-я), Фёдор Смолов (78-я) и Константин Тюкавин (111-я).

Также 10 июля защитник Борис Ротенберг провёл прощальный матч за «Локомотив».

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможной продаже полузащитника Дмитрия Баринова.

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