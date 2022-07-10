Цорн заявил, что «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможной продаже полузащитника Дмитрия Баринова.

«Баринов — ключевой игрок и лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде», — цитирует Цорна «Чемпионат».

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо».