Цорн заявил, что «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова
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«Баринов — ключевой игрок и лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде», — цитирует Цорна «Чемпионат».
25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо».