Источник: «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»

Московский «Локомотив» отказался продавать полузащитника Дмитрия Баринова в столичное «Динамо».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» не делало официального предложения, но между клубами были переговоры. Отмечается, что «Локомотив» хочет выручить с продажи игрока €13 млн.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Баринова в «Динамо».