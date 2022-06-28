Мостовой отреагировал на возможный переход Баринова в «Динамо»
- РИА Новости
«С учётом того, что уйдут Моро и Шиманьски, это хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Баринову нужно выходить на новый уровень и доказывать игрой на поле.
«Прыгать в подкатах и отбирать не так тяжело, как строить», — заключил Мостовой.
25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова.