Мостовой отреагировал на возможный переход Баринова в «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо».

«С учётом того, что уйдут Моро и Шиманьски, это хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Баринову нужно выходить на новый уровень и доказывать игрой на поле.

«Прыгать в подкатах и отбирать не так тяжело, как строить», — заключил Мостовой.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова.