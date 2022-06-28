Мостовой отреагировал на возможный переход Баринова в «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо».
Мостовой отреагировал на возможный переход Баринова в «Динамо»
  • РИА Новости

«С учётом того, что уйдут Моро и Шиманьски, это хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Баринову нужно выходить на новый уровень и доказывать игрой на поле.

«Прыгать в подкатах и отбирать не так тяжело, как строить», — заключил Мостовой.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить