«Чемпионат»: главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Йокановичу нравится идея трансфера Баринова, и он одобрил подписание полузащитника. Но «Динамо» пока не делало предложения», — приводит слова источника «Чемпионат».

Отмечается, что московский клуб готов предложить за Баринова €6 млн.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Динамо».