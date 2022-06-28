Агент Баринова: он сейчас в «Локомотиве», тренируется и проходит сборы
- РИА Новости
«Дима сейчас в «Локомотиве», тренируется, проходит сборы. Всё отлично, добавить нечего», — цитирует Банатина Sport24.
25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн заявил, что в московский клуб предложений по Баринову не поступало.