Агент Баринова: он сейчас в «Локомотиве», тренируется и проходит сборы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался об интересе «Динамо» к своему клиенту.

«Дима сейчас в «Локомотиве», тренируется, проходит сборы. Всё отлично, добавить нечего», — цитирует Банатина Sport24.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн заявил, что в московский клуб предложений по Баринову не поступало.