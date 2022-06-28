Цорн заявил, что в «Локомотив» предложений по Баринову не поступало

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало», — приводит слова Цорна Sport24.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к Баринову.