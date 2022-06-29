Сорвавшийся отъезд в Европу и политика клуба: почему Баринов может перейти из «Локомотива» в «Динамо»

Дмитрий Баринов в ближайшее время может пополнить состав «Динамо». По информации СМИ, «Локомотив» рассматривает возможность продажи своего капитана, у которого через год истекает контракт с клубом. При этом изначально полузащитник считал приоритетным отъезд в Европу, но по ряду обстоятельств вынужден был остаться в РПЛ. Почему футболист сборной России может покинуть родной клуб — в материале RT.

Что любопытного в переходе Баринова?

В нынешнее межсезонье фамилия полузащитника «Локомотива» упоминалась в прессе чуть меньше, чем Артёма Дзюбы или Гамида Агаларова, однако от этого его будущее не становится менее интригующим. На протяжении последних лет Дмитрий Баринов удерживал звание одного из сильнейших российских опорников и неоднократно назывался в числе главных кандидатов на отъезд в Европу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны команд из Англии, Германии и Франции, а зимой появились слухи об интересе «Валенсии».

Удивительного в этом ничего нет. Баринов — капитан и один из лидеров «Локомотива», регулярно вызывается в сборную и имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. По оценкам авторитетного портала Transfermarkt в настоящее время Дмитрий занимает четвёртое место среди самых дорогостоящих российских футболистов (€11 млн). Больше придётся заплатить лишь за Арсена Захаряна (€15 млн), Матвея Сафонова (€16 млн) и Александра Головина (€25 млн). А вот перебравшийся почти два года назад в «Аталанту» Алексей Миранчук обойдётся дешевле.

И не секрет, что сам Баринов всерьёз рассматривал вариант с отъездом в Европу. В середине июня он заявлял, что «пока остаётся» в «Локомотиве», но не исключил возможность перехода в другую команду. По словам самого футболиста, его агенту уже поступил ряд предложений от клубов, причём не только российских, но и зарубежных.

Как «Динамо» стало главным претендентом на Баринова

Судя по всему, со временем надежды Баринова на переезд в один из сильнейших европейских чемпионатов начали таять. Как заявлял спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, желание приобрести хавбека выражали исключительно коллективы РПЛ, в то время как иностранные не были заинтересованы в его приглашении, что объясняется нынешней геополитической ситуацией. За российскими футболистами и ранее не тянулась очередь из зарубежных команд, а сейчас организация их переходов за границу заметно осложнилась. Причём не только из-за зачастую враждебного отношения со стороны болельщиков, но и потенциальных проблем с переводом денежных средств. По информации СМИ, именно это во многом стало причиной отсутствия предложений по трансферу Агаларова в Европу.

Так или иначе, в июне ходили слухи лишь о готовности «Галатасарая» и «Трабзонспора» принять Баринова. Но вряд ли эти варианты устраивали самого полузащитника. Турецкая Суперлига не относится к числу ведущих первенств континента и выступление там вряд ли могло стать достойной альтернативой условным Примере или Серии А. За последние годы она обрела статус чемпионата, в который едут скорее доигрывать, а не развиваться. Так, самым крупным приобретением местных коллективов в прошлом сезоне стал Миралем Пьянич — 31-летний босниец, списанный со счетов сначала «Ювентусом», а потом и «Барселоной».

Судя по всему, именно отсутствие возможности продолжить карьеру в топ лигах и заставило Баринова задуматься о переходе внутри страны. И активнее всех себя проявило «Динамо», которое не оставляет надежд стать чемпионом страны впервые с 1976 года. В прошлом сезоне бело-голубые на протяжении длительного времени на равных боролись с «Зенитом», но в концовке развалились. И во многом из-за отсутствия глубины состава.

Почему Баринов решил уйти из «Локомотива»

На этот вопрос сложно ответить однозначно, ведь сам футболист пока не определился со своим будущим. Ряд журналистов считают, что Баринов недоволен политикой клуба и его стратегией развития. И для этого действительно есть основания. Ведь за последний год железнодорожники превратились из претендента на медали в команду-эксперимент с туманными перспективами, находящуюся в процессе перестройки.

За последний год в «Локомотиве» произошло столько событий, сколько в других клубах набирается за десятилетие. Сначала на должность руководителя по спорту и развитию был назначен Ральф Рангник, призванный сделать современный европейский клуб, ориентированный на развитие и продажу футболистов. Всё это привело к массовой чистке состава и закупке молодых игроков, лишь часть из которых принялась сходу оправдывать вложенные в них средства. А уже в конце осени немец ушёл тренировать «Манчестер Юнайтед» и оставил красно-зелёных в подвешенном состоянии. Его сменил соотечественник Ларс Корнетка, но ненадолго — в апреле и помощник покинул Москву, после чего во главе проекта остался Цорн.

Параллельно с чехардой в руководстве происходили и постоянные перестановки на тренерском мостике. Вместо неугодного Рангнику Марко Николича был приглашён Маркус Гисдоль, однако после начала военной спецоперации на Украине тот покинул свой пост. С того момента коллектив возглавлял Марвин Комппер — 37-летний специалист, ранее работавший лишь аналитиком в «Дуйсбурге».

В итоге, «Локомотив» финишировал шестым и лишь на два очка отстал от ЦСКА, но все эти пертурбации вполне могли заставить Баринова задуматься об уходе из родной команды. И в этом случае продажа кажется единственным логичным вариантом. В следующем году у Дмитрия истечёт действующий контракт с красно-зелёными. Возможно, именно поэтому клуб и готов отпустить его прямо сейчас, ведь в будущем может лишиться шансов заработать на его трансфере.

Почему другие топ-клубы не включились в спор за Баринова

На протяжении последних лет устойчивый интерес к полузащитнику проявлял лишь «Зенит». О желании петербуржцев заполучить Баринова сообщалось ещё летом 2021-го и с тех пор слухи о потенциальном трансфере регулярно появлялись в прессе. По сведениям «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые были готовы выложить за него €8 млн, но дальше разговоров дело не пошло.

Сейчас же приобретение Баринова хоть и имеет смысл для действующих чемпионов, но вряд ли является приоритетным в ходе дозаявочной кампании. На его позиции играет один из лучших опорников первенства — Вильмар Барриос, в теории закрыть её могут и Вендел, Дуглас Сантос и Далер Кузяев. Да и проблемных мест достаточно. После ухода Юри Алберто образовалась нехватка нападающих, а Ярослава Ракицкого — центральных защитников. И это не считая того, что под давлением общественности Санкт-Петербург может оставить и Деян Ловрен.

В «шестёрке» уже давно нуждаются ЦСКА и «Спартак», но в этом случае помешать потенциальному трансферу могут отношения между клубами. «Локомотив» традиционно считается прямым конкурентом обоих и вряд ли хочет усиливать одного из них. А быть может и сам Баринов не горит желанием переходить в стан исторических соперников. Особенно трудно представить его в составе десятикратных чемпионов России, оскорбительную кричалку в адрес которых тот выкрикивал в 2018 году.

Сможет ли он сходу стать основным в «Динамо»

Если верить источнику, близкому к новому главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу, тот лично одобрил трансфер Баринова. Следовательно, если сербский специалист и не видит в нём железного игрока основы, то хотя бы уверен, что полузащитник способен пригодиться коллективу. И с этим сложно спорить. В настоящий момент «Динамо» испытывает дефицит исполнителей в средней линии. В опорной зоне могут сыграть только Никола Моро и Даниил Фомин, и это при том, что россиянин скорее тяготеет к атаке, а отъезд хорвата в статусе свободного агента хоть и маловероятен, но не исключён. И в этом случае Дмитрий сходу станет не просто футболистом стартового состава, а краеугольным камнем в середине поля.

Пока сложно сказать, насколько Баринов подходит под стиль игры «Динамо», ведь при Йокановиче команда не провела ни одного официального матча. Однако сомневаться в его способности адаптироваться к новым условиям не приходится. В «Локомотиве» он хорошо проявлял себя как в более оборонительной модели Юрия Сёмина, так и ориентированной на высокий прессинг Гисдоля и Комппера. Да и в пытавшейся походить на «Ливерпуль» сборной России Карпина был незаменим.