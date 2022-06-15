Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что может покинуть клуб этим летом.
Футболист «Локомотива» Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения агенту поступают, в том числе из Европы», — цитирует Баринова ТАСС.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход Дмитрия Баринова из «Локомотива».

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