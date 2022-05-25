Булыкин: «Локомотив» наверняка хочет продать Баринова, чтобы купить кого-то нового

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Стоит ли отпускать Баринова? Смотря какие цели ставит клуб. Наверняка хотят продать Дмитрия, чтобы купить кого-то нового. Если он хочет в Европу, то пусть пробует. Сейчас очень тяжело туда попасть, но я всем футболистам советую туда ехать, чтобы понять, как там всё устроено», — цитирует Булыкин «РБ Спорт».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о будущем полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.