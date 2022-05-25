Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о трансфере Баринова

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о будущем полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Баринов является одним из ключевых наших футболистов. Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

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