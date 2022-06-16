Источник: «Галатасарай» и «Трабзонспор» интересуются Бариновым

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в один из клубов чемпионата Турции по футболу.

Баринов может продолжить карьеру в Турции. Российский футболист входит в список интересов «Галатасарая» и «Трабзонспора», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Transfermarkt оценивает хавбека в €11 млн.

25-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов допустил уход из клуба в летнее трансферное окно.