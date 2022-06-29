Мостовой: у Дениса Черышева есть все шансы проявить себя в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Дениса Черышева в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«У Дениса есть все шансы проявить себя в России. У него в нашем чемпионате впереди ещё лет пять. Возможно, ему будет сложнее, так как он всю жизнь играл за границей. Можно сказать, он иностранец», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту.