Мостовой: у Дениса Черышева есть все шансы проявить себя в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Дениса Черышева в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Мостовой: у Дениса Черышева есть все шансы проявить себя в РПЛ
  • РИА Новости

«У Дениса есть все шансы проявить себя в России. У него в нашем чемпионате впереди ещё лет пять. Возможно, ему будет сложнее, так как он всю жизнь играл за границей. Можно сказать, он иностранец», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить