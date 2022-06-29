Кварацхелия выбрал пятерых футболистов из РПЛ для «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал топ-5 игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) для итальянского клуба.

«Самошников, Захарян — я больше молодых назову. Центральный защитник Жиго. А он уже во Франции? Ну, посчитаем. Деспотович. И еще возьмём Бакаева. Солтмурада», — заявил Кварацхелия на YouTube-канале Nobel.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее Кварацхелия рассказал, как принял решение об уходе из «Рубина».