Кварацхелия выбрал пятерых футболистов из РПЛ для «Наполи»
- РИА Новости
«Самошников, Захарян — я больше молодых назову. Центральный защитник Жиго. А он уже во Франции? Ну, посчитаем. Деспотович. И еще возьмём Бакаева. Солтмурада», — заявил Кварацхелия на YouTube-канале Nobel.
Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.
Ранее Кварацхелия рассказал, как принял решение об уходе из «Рубина».