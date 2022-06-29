Кварацхелия рассказал, при каких обстоятельствах решил покинуть «Рубин» и уехать из России

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как принимал решение об уходе из «Рубина».
Кварацхелия рассказал, при каких обстоятельствах решил покинуть «Рубин» и уехать из России
  • РИА Новости

«24 февраля я был в России. Мне позвонил папа. Конечно, была плохая реакция, потому что там люди умирают. Я много думал об этом и переживал, потому что страх был для семьи, для всех. Но это футбол, спорт, думаю, они всё понимали», — заявил Кварацхелия на YouTube-канале Nobel.

По его словам, он знал, что не сможет долго оставаться в России, поэтому были разговоры с Саймановым и Слуцким о том, что семья для него на первом месте. 21-летний футболист также отметил, что провёл за «Рубин» две последние игры, потому что казанский клуб многое для него сделал.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии присоединился к «Наполи» летом 2022 года.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».

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