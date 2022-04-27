Газзаев: Кварацхелии придётся много работать, чтобы проявить свои качества в Серии А

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества — скорость, техника, смелость, хорошая физическая подготовка. Он проявил себя с самой лучшей стороны в РПЛ. «Наполи» — один из ведущих клубов Италии. Всё будет зависеть от него, от его работы и усердия», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также считает, что на данный момент преждевременно говорить, сможет ли Хвича заменить Инсинье в «Наполи».

«Всё будет зависеть от того, как он себя реализует. Посмотрите на Миранчука. Лёша тоже хорошо оснащён и физически, и тактически. Но ему чего-то не хватает. Для того чтобы Хвиче влиться в итальянский футбол, придётся много трудиться», — заключил Газзаев.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайсс высказался о трансфере Кварацхелии в «Наполи».