Бывший тренер сборной Грузии Вайсс прокомментировал трансфер Кварацхелии в «Наполи»

Экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайсс высказался о трансфере бывшего полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича способен проявить себя в Серии А. Три года назад я сам дал ему шанс, совсем молодому футболисту, в сборной Грузии. Зная его игровые характеристики, я полностью уверен, что у него получится. Думаю, «Наполи» покупает его, чтобы дать шанс вместо Инсинье», — цитирует Вайсса «Чемпионат».

По его мнению, переход Хвичи в «Наполи» — это большой трансфер и хороший знак для самого футболиста и грузинского футбола.

«Хвича — очень талантливый футболист, у него хорошая голова. Если он будет правильно относиться к делу, его ждёт большая карьера. Для «Наполи» это отличный футболист», — заключил Вайсс.

Напомним, Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что Кварацхелия перейдёт в клуб из Неаполя.