«Наполи» объявил о переходе Кварацхелии 

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что Хвича Кварацхелия перейдёт в клуб из Неаполя.

Хвича присоединится к новой команде летом, сообщает пресс-служба клуба Серии А.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал предложение «Наполи» очень интересным для Кварацхелии.