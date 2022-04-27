«Наполи» объявил о переходе Кварацхелии
- РИА Новости
Хвича присоединится к новой команде летом, сообщает пресс-служба клуба Серии А.
Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал предложение «Наполи» очень интересным для Кварацхелии.