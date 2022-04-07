Колыванов: «Наполи» для Кварацхелии — очень интересное предложение

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о возможном трансфере бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, выступающего за «Динамо» Батуми, в итальянский «Наполи».
Колыванов: «Наполи» для Кварацхелии — очень интересное предложение
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Понятное дело, что Хвича уходил в батумский клуб, чтобы оттуда уехать в Европу. Планы у него, наверное, были. Это же не решается за пару дней. «Наполи» для него — очень интересное предложение», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

По его словам, для полузащитника это шаг вперёд, у Хвичи есть возможность доказать многим, что он готов играть в итальянском чемпионате.

«Останется Хвича в Батуми, займут они первое место, и что? Там другие скорости, они физически будут не успевать. Я всегда это говорю нашим российским футболистам. Поэтому пускай Хвича едет и доказывает», — добавил Колыванов.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи».

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