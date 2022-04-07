Колыванов: «Наполи» для Кварацхелии — очень интересное предложение
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«Понятное дело, что Хвича уходил в батумский клуб, чтобы оттуда уехать в Европу. Планы у него, наверное, были. Это же не решается за пару дней. «Наполи» для него — очень интересное предложение», — цитирует Колыванова «Чемпионат».
По его словам, для полузащитника это шаг вперёд, у Хвичи есть возможность доказать многим, что он готов играть в итальянском чемпионате.
«Останется Хвича в Батуми, займут они первое место, и что? Там другие скорости, они физически будут не успевать. Я всегда это говорю нашим российским футболистам. Поэтому пускай Хвича едет и доказывает», — добавил Колыванов.
Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи».