Corriere dello Sport: Кварацхелия перейдёт в «Наполи» за €8 млн
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- © Michal Dubiel/400mm.pl
Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанский клуб готов заплатить €8 млн за грузинского хавбека. Отмечается, что почти все детали контракта уже согласованы.
Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года.