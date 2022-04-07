Corriere dello Sport: Кварацхелия перейдёт в «Наполи» за €8 млн

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за батумское «Динамо», продолжит карьеру в «Наполи».

Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанский клуб готов заплатить €8 млн за грузинского хавбека. Отмечается, что почти все детали контракта уже согласованы.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года.