«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий в «Динамо» Батуми, близок к переходу в итальянский «Наполи».

По информации журналиста Николо Скира в Twitter, «Наполи» уже согласовал с футболистом условия пятилетнего контракт. Отмечается, что Хвича подпишет соглашение с клубом до 2027 года с зарплатой €1,1 млн в год.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешёл в «Динамо» Батуми 24 марта.

Ранее в «Динамо» Батуми прокомментировали возможный переход Кварацхелии в «Арсенал».