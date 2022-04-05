«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий в «Динамо» Батуми, близок к переходу в итальянский «Наполи».
«Наполи» согласовал с Кварацхелией условия личного контракта до 2027 года
  • РИА Новости

По информации журналиста Николо Скира в Twitter, «Наполи» уже согласовал с футболистом условия пятилетнего контракт. Отмечается, что Хвича подпишет соглашение с клубом до 2027 года с зарплатой €1,1 млн в год.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешёл в «Динамо» Батуми 24 марта.

Ранее в «Динамо» Батуми прокомментировали возможный переход Кварацхелии в «Арсенал».

 

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