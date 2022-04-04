В «Динамо» Батуми прокомментировали возможный переход Кварацхелии в «Арсенал»

Президент «Динамо» Батуми Арчил Беридзе высказался о возможном переходе полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии в лондонский «Арсенал».

«Что касается того, что наш клуб может стать для Хвичи трамплином на пути к «Милану», «Арсеналу» или «Наполи», то на сегодня Кварацхелия — игрок «Динамо». Я думаю только о том, чтобы он полностью реализовал себя здесь», — цитирует Беридзе «Чемпионат».

«Арсенал» был готов подписать игрока в марте, но Английская премьер-лига (АПЛ) запретила своим клубам регистрировать новых футболистов, несмотря на правило ФИФА.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешёл в «Динамо» Батуми 24 марта.

Ранее Беридзе рассказал подробности перехода Кварацхелии в батумский «Динамо».