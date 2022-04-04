Президент «Динамо» Батуми рассказал о подробностях перехода Кварацхелии из «Рубина»
- РИА Новости
«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас», — цитирует Беридзе «Чемпионат».
По его словам, батумский клуб в полном объёме обеспечивает зарплату 21-летнему хавбеку.
Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. В настоящий момент футболист является игроком «Динамо» Батуми.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал».