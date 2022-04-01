Источник: Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за «Динамо» Батуми, может перейти в лондонский «Арсенал».

По информации AreaNapoli, в борьбу за футболиста включился «Арсенал». При этом отмечается, что по-прежнему основным кандидатом на покупку Кварацхелии является «Наполи».

Лондонский клуб был готов подписать игрока в марте, но Английская премьер-лига (АПЛ) запретила своим клубам регистрировать новых футболистов, несмотря на правило ФИФА.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. В настоящий момент футболист является игроком «Динамо» Батуми.

Ранее в «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Кварацхелией.