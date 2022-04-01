В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Кварацхелией

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В пресс-службе казанского «Рубина» рассказали о причине расторжения контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.
В «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с Кварацхелией
  • РИА Новости

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе», — передаёт слова пресс-службы «Чемпионат».

В заявлении также отметили, что все решения принимались в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В клубе заявили, что «Рубин» находится на связи с Кварацхелией.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. В настоящий момент футболист является игроком «Динамо» Батуми.

Ранее директор «Динамо» заявил, что Кварацхелия перешёл в клуб в статусе свободного агента. 

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