Директор «Динамо» заявил, что Кварацхелия перешёл в клуб в статусе свободного агента

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Спортивный директор «Динамо» Батуми Ладо Двалишвили прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина».
Директор «Динамо» заявил, что Кварацхелия перешёл в клуб в статусе свободного агента
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Он подписал соглашение со своим бывшим клубом о расторжении контракта, поэтому он присоединился к нам в качестве свободного агента и не вернётся в казанский «Рубин», — цитирует Двалишвили SerieANews.

Он также добавил, что футболист заключил с «Динамо» двухлетний контракт. Он отметил, что клуб сразу согласился подписать Кварацхелию.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал уход Кварацхелии потерей для клуба.

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