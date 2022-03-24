Ринат Билялетдинов назвал уход Кварацхелии потерей для «Рубина»

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на переход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.
Ринат Билялетдинов назвал уход Кварацхелии потерей для «Рубина»
  • globallookpress.com
  • © Michal Dubiel/400mm.pl

«На «Рубине» это скажется. Он остроатакующий игрок, на котором небеспочвенно строились тактические схемы. Ушёл, значит, на то были причины. Доиграет в Батуми месяца два, потом куда-то в Европу будет пытаться устроиться», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

24 марта батумское «Динамо» объявило о переходе футболиста из «Рубина». 21-летний Кварацхелия присоединился к казанскому клубу в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Рубине» прокомментировали уход Кварацхелии в «Динамо» Батуми.

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