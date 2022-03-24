В «Рубине» прокомментировали уход Кварацхелии в «Динамо» Батуми

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался об уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского клуба в батумское «Динамо».
В «Рубине» прокомментировали уход Кварацхелии в «Динамо» Батуми
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Уход Кварацхелии — огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 21-летний полузащитник присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года.  

В нынешнем сезоне Кварацхелия отдал четыре результативные передачи и забил два гола.

Ранее в футбольном клубе «Динамо» Батуми объявили о переходе Кварацхелии из казанского «Рубина».

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