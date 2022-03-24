В «Рубине» прокомментировали уход Кварацхелии в «Динамо» Батуми
- РИА Новости
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«Уход Кварацхелии — огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 21-летний полузащитник присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Кварацхелия отдал четыре результативные передачи и забил два гола.
Ранее в футбольном клубе «Динамо» Батуми объявили о переходе Кварацхелии из казанского «Рубина».