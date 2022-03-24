«Динамо» Батуми объявил о переходе Кварацхелии

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В «Динамо» Батуми объявили о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина».
«Динамо» Батуми объявил о переходе Кварацхелии
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом сообщает пресс-служба в Instagram*.

Напомним, что 21-летний футболист присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

СМИ отмечали, что футболист может не вернуться в Россию из расположения сборной Грузии, потому что его семья подвергается давлению из-за выступления Хвичи в российской команде.

Ранее Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином».

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