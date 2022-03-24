Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином»
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- © Michal Dubiel/400mm.pl
«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения», — говорится в официальном заявлении команды.
Клуб также поблагодарил Хвичу за проведённое время в «Рубине» и пожелал удачи.
Напомним, что 21-летний футболист присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт был рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми.