Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия принял решение о приостановке контракта с клубом.

«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения», — говорится в официальном заявлении команды.

Клуб также поблагодарил Хвичу за проведённое время в «Рубине» и пожелал удачи.

Напомним, что 21-летний футболист присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми.