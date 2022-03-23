Источник: Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешёл в «Динамо» Батуми.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Грузии по футболу.

21-летний футболист заключил контракт с «Рубином» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 25 очками.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.