Источник: Кварацхелия перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Грузии по футболу.
21-летний футболист заключил контракт с «Рубином» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, что «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 25 очками.
Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.