В «Рубине» высказались о конфликте Слуцкого и Мешкова

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что думает о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.

«Вопросы по судейству есть не только у «Рубина». Это наша общая проблема, она уже сколько длится? Мне кажется, в Европе тоже много судейских скандалов. Это же игра, люди. Люди могут ошибаться, судьи могут ошибаться, игроки», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Также директор «Рубина» считает, что эмоции Слуцкого могут быть спровоцированы психологическим давлением.

Напомним, что главный тренер казанцев подверг жёсткой критике главного арбитра Виталия Мешкова после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).

Ранее Сайманов заявил, что «Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона.