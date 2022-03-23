Сайманов: «Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб не имеет финансовых проблем и доиграет сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сайманов: «Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона из-за проблем с финансированием. У нас в этом плане всё нормально», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Следующий матч казанский клуб проведёт 1 апреля против «Химок» в рамках 23-го тура чемпионата России.

Ранее исполком РФС отклонил предложение о моратории на вылет в текущем сезоне РПЛ.

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