Терюшков: ни к чему хорошему переименование «Химок» не приведёт
- РИА Новости
«Болельщики нас не поймут, если мы начнём переименовываться и называться беттинговыми именами. Предложение было. Но мы не готовы назвать клуб иначе. Ни к чему хорошему это не приведёт», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».
По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».
27 июня в подмосковном клубе сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.
Ранее Терюшков назвал позиции, которые подмосковный клуб планирует усилить в летнее трансферное окно.