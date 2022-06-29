Терюшков: ни к чему хорошему переименование «Химок» не приведёт

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клубу поступали предложения о переименовании от беттинговой компании.
Терюшков: ни к чему хорошему переименование «Химок» не приведёт
  • РИА Новости

«Болельщики нас не поймут, если мы начнём переименовываться и называться беттинговыми именами. Предложение было. Но мы не готовы назвать клуб иначе. Ни к чему хорошему это не приведёт», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

27 июня в подмосковном клубе сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.

Ранее Терюшков назвал позиции, которые подмосковный клуб планирует усилить в летнее трансферное окно.

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