Терюшков назвал позиции, которые планируют усилить «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал позиции, которые подмосковный клуб планирует усилить в летнее трансферное окно.

«По позициям, конечно, мы ищем. Наша основная задача — опорник и нападающий. Зона, на которой играл Юрий Жирков, у нас достаточно хороша — на ней проблем не будет», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями. Команду также покинул Павел Мамаев.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее «Химки» объявили об уходе Жиркова.