«Химки» объявили об уходе Жиркова

«Химки» сообщили об уходе защитника команды Юрия Жиркова по обоюдному согласию.

«Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал будущее Жиркова после ухода из «Химок».