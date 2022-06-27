«Химки» объявили об уходе Жиркова
- РИА Новости
«Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».
Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал будущее Жиркова после ухода из «Химок».