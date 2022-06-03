Комбаров: Жирков давно планировал закончить карьеру, в ФНЛ вряд ли пойдёт

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал будущее защитника Юрия Жиркова после ухода из «Химок».
Комбаров: Жирков давно планировал закончить карьеру, в ФНЛ вряд ли пойдёт
  • РИА Новости

«Юрий Валентинович давно собирался заканчивать карьеру, но всё никак не закончит. Думаю, что в ФНЛ он вряд ли пойдёт. Если будет желание поиграть в премьер-лиге, то он найдёт себе клуб», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок».

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