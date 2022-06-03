Комбаров: Жирков давно планировал закончить карьеру, в ФНЛ вряд ли пойдёт

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал будущее защитника Юрия Жиркова после ухода из «Химок».

«Юрий Валентинович давно собирался заканчивать карьеру, но всё никак не закончит. Думаю, что в ФНЛ он вряд ли пойдёт. Если будет желание поиграть в премьер-лиге, то он найдёт себе клуб», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок».