Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Юрия Жиркова из подмосковных «Химок».

«Жирков — молодец, так долго играет. За всё время существования российского футбола, он самый высококвалифицированный футболист, которого я когда-либо видел на позиции левого защитника», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Жирков является самым полезным игроком левой позиции, где бы он не выступал. Он также подчеркнул, что такого футболиста, как Жирков, на данный момент не предвидится.

«Даже нет никого, у кого бы была игра похожа на его», — заключил Кавазашвили.

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Оренбурге» сообщили, что не рассматривают Жиркова в качестве усиления/