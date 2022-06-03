Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Юрия Жиркова из подмосковных «Химок».
Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок»
  • РИА Новости

«Жирков — молодец, так долго играет. За всё время существования российского футбола, он самый высококвалифицированный футболист, которого я когда-либо видел на позиции левого защитника», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Жирков является самым полезным игроком левой позиции, где бы он не выступал. Он также подчеркнул, что такого футболиста, как Жирков, на данный момент не предвидится.

«Даже нет никого, у кого бы была игра похожа на его», — заключил Кавазашвили.

Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Оренбурге» сообщили, что не рассматривают Жиркова в качестве усиления/

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