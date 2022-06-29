В «Спартаке» объявили о переходе Оганесяна в «Оренбург» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды.

«Желаем Степану удачно проявить себя в «Оренбурге» на уровне РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Аренда футболиста рассчитана на один сезон. У «Оренбурга» будет возможность выкупить контракт полузащитника.

Оганесян выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и сыграл в 35 матчах, в которых забил шесть мячей.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4:3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее в «Евразе» опровергли информацию о приобретении «Спартака».